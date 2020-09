Usa, gli incidenti a Portland infiammano la campagna presidenziale. Scambio di accuse tra Trump e Biden (Di lunedì 31 agosto 2020) Le proteste antirazziste fanno salire i toni. Il presidente - in rimonta nei sondaggi e che domani sarà a Kenosha in Wisconsin - parla di caos e minaccia l'uso della forza per mettere fine ai ... Leggi su tg.la7

mante : Nel giro di poche ore Francia Germania e perfino gli USA hanno espresso grande sconcerto per l’avvelenamento col nervino di Navalnyj. Noi? - robertosaviano : Questo video mostra come, in Usa, se sei bianco hai licenza di uccidere. #KyleRittenhouse (17 anni) ha ucciso, sott… - Agenzia_Italia : Gli Usa non contribuiranno alla distribuzione del vaccino contro il Covid - bokuwadandan : RT @utentefinale: Gli americani continueranno a farsi aiutare nella produzione del vaccino ma se lo terranno tutto per loro. Mi sembra etic… - PIPPARUSO : @lauzi_marco @MilodeDe @RadioSavana È storia ma non vuol dire che sia giusta, come non lo fu per gli indiani d’Amer… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa gli Usa, gli ultimi dati macro arrestano la discesa del dollaro Finanza Operativa Animal Crossing: New Horizons incontra...Joe Biden? La campagna elettorale USA prende una strana piega

Già da ieri, 1° settembre, i giocatori di Animal Crossing: New Horizons potranno addobbare le loro case sull'isola con i cartelli ufficiali di Joe Biden come parte dell'iniziativa della campagna ...

Redmi Earphones: non saranno TWS, ma costano meno di 5 euro (in India)

Gli auricolari vanno, eccome, e lo dimostrano i numeri del settore: è proprio grazie a questo tipo di dispositivo che il mercato degli indossabili sta crescendo inesorabilmente, era così nel primo tri ...

