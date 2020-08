Usa: ferito nella battuta di caccia, il giorno dopo l’alce incorna il cacciatore e lo uccide (Di lunedì 31 agosto 2020) Ci segnalano i nostri contatti una notizia di Fanpage dal titolo Usa: ferito nelle battuta di caccia, il giorno dopo l’alce incorna il cacciatore e lo uccide. Vera, indubbiamente, ma solo perché ce l’avete chiesto ricominciamo ad esaminare le fonti dalla prima. Possiamo affermare che è vera perché abbiamo il necrologio fornito dal servizio di allerta della polizia di Tillamook, Oregon Sabato 29 Agosto 2020 Mark David, 66 anni, di Hillsboro, era a caccia con l’arco su una proprietà privata nella zona di Trask Road E a Tillamook, Oregon. David aveva ferito un alce maschio, ma non era riuscito a ritrovarlo prima del buio. David e il proprietario hanno cercato ... Leggi su bufale

fanpage : La vendetta dell'alce - QuelloConLaCana : venne ucciso dai Contras finanziati dalla CIA. Già ferito dalla detonazione di una bomba, venne finito con un colpo… - Noovyis : (Usa: ferito nella battuta di caccia, il giorno dopo l’alce incorna il cacciatore e lo uccide) Playhitmusic - - Nanoalto : Usa, alce incorna e uccide il cacciatore che lo aveva ferito - luca79ind : Usa, alce incorna e uccide il cacciatore che lo aveva ferito -

Ultime Notizie dalla rete : Usa ferito

sospettato di aver ucciso due manifestanti a Kenosha e di averne ferito un altro. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Dopo aver confermato che il presidente non aveva intenzione ...Quando Mark David, 66enne originario dell'Oregon, è uscito munito di arco e frecce per cacciare delle alci, non poteva immaginare di incappare nella terribile vendetta di un'esemplare duro a morire. D ...