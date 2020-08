Usa 2020, Biden accusa Trump: «Ha fomentato la violenza nelle città americane. È il presidente del caos» (Di lunedì 31 agosto 2020) Per il candidato dem alla Casa Bianca, Joe Biden, la colpa per gli scontri che da mesi accompagnano le proteste americane contro la brutalità della polizia nei confronti delle minoranze è da attribuire, in parte almeno, a Donald Trump. Per il presidente americano invece gli Stati Uniti stanno scontando non soltanto la violenza degli «anarchici e agitatori» ma anche l’inettitudine dei «sindaci e governatori di sinistra radicale». Si può riassumere così l’ultimo scambio avvenuto tra i due candidati alle presidenziali di novembre. Da ieri l’account Twitter del presidente americano è un profluvio di richiami all’ordine pubblico e di critiche non soltanto nei confronti degli amministratori democratici, ... Leggi su open.online

