‘Uomini e Donne’, un’amata ex corteggiatrice ha ritrovato l’amore! (Foto) (Di lunedì 31 agosto 2020) L’abbiamo conosciuta negli studi Elios durante il trono di Paolo Crivellin, Marianna Acierno, la bionda casertana scesa a corteggiare il bel modello qualche anno fa. Il percorso dei due è stato intenso e profondo anche se Paolo, dopo molti alti e bassi, ha deciso di puntare tutto su un’altra campana, la bella Angela Caloisi, con il quale ad oggi l’ex tronista vive una relazione stabile e serena. La stessa Marianna, dopo la delusione di non essere stata scelta, si era detta comunque felice per la neocoppia: il percorso di Paolo era stato sincero e non poteva che dirsi contenta per loro e per la loro nuova vita insieme. Ad oggi, Marianna si è stabilita a Milano e ha legato molto con altri ex corteggiatori di Uomini e Donne, tanto che per un periodo si è vociferato di una possibile intesa speciale tra lei e Niccolò Raniolo, ex pretendente ... Leggi su isaechia

lucianonobili : La scuola #MeritareLEuropa è stata bella: uno spazio di futuro. Se tutto questo esiste, se oggi in Italia c’è un ac… - matteosalvinimi : Eroici donne e uomini in divisa, troppo spesso dimenticati e insultati, perfino speronati dalla signorina Carola, i… - Ettore_Rosato : Drammatiche immagini quelle che ci arrivano dalla Sicilia. Mentre qualche delinquente accende roghi e incendia la s… - CasaLettori : RT @ivanocit: Le donne e i gatti faranno quello che vogliono e gli uomini e i cani dovrebbero rilassarsi ed abituarsi all'idea. R.A. #… - boni_franco : RT @AlekosPrete: Lei è Marzieh Ebrahim, una donna iraniana. Nel 2014, uomini senza scrupoli le hanno gettato acido sul viso per non essersi… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia