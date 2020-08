Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Sophie che lavora per Chiara Ferragni (Di lunedì 31 agosto 2020) La nuova edizione di Uomini e Donne, al via il 7 settembre su Canale 5, è alle porte ma arrivano già i primi spoiler, dal momento che in questi giorni sono state registrate le prime puntate. Dalle registrazioni emerge che a sedere sul trono rosso non sono solo i due ragazzi Davide e Gianluca, ma anche due fanciulle di nome Jessica e Sophie. Uomini e Donne, il motivo della sparizione di Gemma Galgani: un lifting Chi è la nuova tronista Sophie Le anticipazioni arrivano dal sito Ilvicolodellenews.it che svela qualche dettaglio sulle nuove troniste. Sophie ha 18 anni, nella vita ha fatto già molte esperienze, non le è mai mancato nulla soprattutto l’affetto dei genitori anche se ... Leggi su tvzap.kataweb

lucianonobili : La scuola #MeritareLEuropa è stata bella: uno spazio di futuro. Se tutto questo esiste, se oggi in Italia c’è un ac… - matteosalvinimi : Eroici donne e uomini in divisa, troppo spesso dimenticati e insultati, perfino speronati dalla signorina Carola, i… - Ettore_Rosato : Drammatiche immagini quelle che ci arrivano dalla Sicilia. Mentre qualche delinquente accende roghi e incendia la s… - LilyPad_0 : @parentetweet @KelleddaMurgia Che lunghissimo mansplaining!Ha mai notato che il corpo delle donne è continuamente o… - stosuIIaIuna : @PalliCaponera @mariateresacip e vabbè, che cosa cambia se sono uomini o donne? -