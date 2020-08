Uno spasso il referendum che fa ballare i no e i finti puristi dell’antipopulismo (Di lunedì 31 agosto 2020) La gustosa battaglia culturale che si sta combattendo attorno al referendum sul taglio dei parlamentari offre notevoli spunti di interesse non solo per le ragioni di carattere costituzionale che dovrebbero spingere a votare sì (perché mai regalare ai populisti una battaglia per l’efficienza del Parl Leggi su ilfoglio

ilfoglio_it : Gli intransigenti del no al taglio dei parlamentari si augurano di avere un aiuto da parte dei populisti per poter… - cristina7013 : @DSchiarini ???????? Siete uno spasso.... Chissà come vi siete rovinati il cervello ?????????? - gatasch : RT @christian_fsi: @luigidimaio Siete uno spasso. - alpardu : RT @christian_fsi: @luigidimaio Siete uno spasso. - marino29b : RT @marino29b: Qdss kingdom come è uno spasso -

Ultime Notizie dalla rete : Uno spasso Uno spasso il referendum che fa ballare i no e i finti puristi dell'antipopulismo Il Foglio A spasso con la Storia/Gli Ebrei, i Britannici e gli Americani. Nel 1947 l'indimenticabile epopea della nave "Exodus"

Questa è una vicenda che parte da un inganno talmente grande che ha segnato gran parte della storia internazionale del secondo dopoguerra. L’hanno raccontata i libri. Persino il cinema. La protagonist ...

Biblionavetta, la biblioteca a spasso per il quartiere

Si è svolto venerdì 28 e sabato 29 agosto 2020 nei giardini e nei parchi di Labaro l’appuntamento “La storia che vorrei”, laboratori di scrittura organizzati dall’associazione “A Ruota Libera”. La par ...

Questa è una vicenda che parte da un inganno talmente grande che ha segnato gran parte della storia internazionale del secondo dopoguerra. L’hanno raccontata i libri. Persino il cinema. La protagonist ...Si è svolto venerdì 28 e sabato 29 agosto 2020 nei giardini e nei parchi di Labaro l’appuntamento “La storia che vorrei”, laboratori di scrittura organizzati dall’associazione “A Ruota Libera”. La par ...