Uno dei finanzieri feriti nell’esplosione della barca a Crotone: «Siamo esseri umani, lo siamo tutti» (Di lunedì 31 agosto 2020) Una tragedia a poche miglia dalla costa della Calabria. Nei suoi occhi ancora uno scenario devastante di distruzione e morte che rimarrà indelebile nella sua memoria. Antonio Frisella, uno dei due finanzieri rimasti feriti nell’esplosione della barca migranti Crotone, ha raccontato ad AdKronos quel che è accaduto domenica mentre era impegnato nel trasbordo di alcune persone da quell’imbarcazione esplosa improvvisamente. Dice di stare bene, ma le immagini a cui ha assistito sono state devastanti. LEGGI ANCHE > Quelle risate alla notizia della barca di migranti che ha preso fuoco al largo di Crotone «Più che fiamme c’è stata un’esplosione a bordo ... Leggi su giornalettismo

Open_gol : Da una parte docenti che non vogliono sottoporsi ai test, dall'altra «troppi» medici di famiglia che, per paura del… - InnovazioneGov : 'Gli studenti potrebbero acquisire varie competenze: dalla storia dell’innovazione alla sicurezza cibernetica all’u… - matteosalvinimi : Analisi chiarissima del prof. Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive in uno dei più importanti ospeda… - Agenzia_Ansa : A centocinquanta anni dalla nascita di Maria Montessori, la neuropsichiatra infantile ideatrice di uno dei sistemi… - mariobianchi18 : Il visconte dimezzato. C'era una guerra contro i turchi. Il visconte Medardo di Terralba, mio zio, cavalcava per l… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno dei Dudovich, mostra omaggio ad uno dei giganti delle reclame - ViaggiArt Agenzia ANSA Lady Diana, la favola della principessa triste finita nel tunnel de l’Alma

Pochi riusciranno a dimenticare quella notte del 31 agosto 1997, quando la favola della principessa triste che aveva commosso il mondo intero si concluse con un finale tragico quanto inaspettato. Nell ...

Incidente sulla 130: morto un 21enne. Quattro feriti, uno è gravissimo

Tragedia verso mezzanotte e mezza sulla strada statale 130, alla rotonda per Decimomannu: in un terribile scontro tra due auto è morto un giovane di 21 anni, Diego Tanda, di Decimoputzu. Gravi altri q ...

Pochi riusciranno a dimenticare quella notte del 31 agosto 1997, quando la favola della principessa triste che aveva commosso il mondo intero si concluse con un finale tragico quanto inaspettato. Nell ...Tragedia verso mezzanotte e mezza sulla strada statale 130, alla rotonda per Decimomannu: in un terribile scontro tra due auto è morto un giovane di 21 anni, Diego Tanda, di Decimoputzu. Gravi altri q ...