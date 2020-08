«Uniti si vince»: la Lega usa l’immagine dello spot Ringo. I social attaccano Barilla, che replica: «Mai dato l’autorizzazione» (Di lunedì 31 agosto 2020) “Uniti si vince“: lo slogan è apparso nelle ultime ore sui profili social della Lega insieme all’immagine tratta dallo spot dei celebri biscotti Ringo, prodotti dall’azienda Pavesi e marchio di proprietà del Gruppo Barilla. Un post in cui due immagini vengono messe una accanto all’altra. La prima è quella famosa dei due bambini Ringo che si battono il cinque. La seconda ritrae Matteo Salvini che stringe la mano a un suo sostenitore di colore. August 30, 2020 Le reazioni L’associazione tra l’immagine affettuosa dei due bambini del biscotto Ringo e quella del leader del Carroccio con il suo supporter ha scatenato, e nella maggior parte dei casi, indignato il web. ... Leggi su open.online

