United senza limiti: dopo Van de Beek pronto un altro colpo di mercato (Di lunedì 31 agosto 2020) L'ennesima stagione da "zeru tituli", per dirla alla Mourinho, ha lasciato il segno in casa Manchester United. Il digiuno di successi dura ormai da tre stagioni e come se non bastasse ultimamente i supporters si sono dovuti sorbire il dominio interno dei cugini Citizens e la doppietta Champions-Premier tra il 2019 e il 2020 da parte degli acerrimi avversari del Liverpool. Insomma, non esattamente una situazione piacevole per chi tifa United.caption id="attachment 950933" align="alignnone" width="1024" Solskjaer (getty images)/captionmercatoPer uscire dalla mediocrità delle ultime stagioni servono innesti importanti. Il primo colpo è stato Bruno Fernandes a gennaio, ma il portoghese non basta. Così sembra fatta per Donnie Van de Beek: il centrocampista olandese dell'Ajax è ... Leggi su itasportpress

Il 23enne dell'Ajax Donny Van de Beek è ormai a un passo dal trasferirsi al Manchester United. Il centrocampista olandese, specialista nelle incursioni in area di rigore e duttile (può fare sia la mez ...

Il 23enne dell'Ajax Donny Van de Beek è ormai a un passo dal trasferirsi al Manchester United. Il centrocampista olandese, specialista nelle incursioni in area di rigore e duttile (può fare sia la mez ...