Under 21, il ct Nicolato: «Abbiamo bisogno di nuovi profili» (Di lunedì 31 agosto 2020) Il commissario tecnico dell’Under 21, Paolo Nicolato, ha parlato alla Domenica Sportiva del momento della Nazionale Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Under 21, ha parlato alla Domenica Sportiva della propria Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni: «Difficile dire che avventura sarà: una sosta così lunga non l’Abbiamo mai fatta. Non sarà facile, ma siamo contenti di ripartire. Allargare la rosa ci sta: molti nostri giocatori sono in Nazionale maggiore, Abbiamo necessità di trovare nuovi profili. Nella prima amichevole vedremo se ci sono ragazzi che ci possono dare una mano, mentre nella seconda partita ruoteremo chi ha giocato con chi ci fornisce qualche certezza in più, considerando anche ... Leggi su calcionews24

AlessandroPaoli : RT @TuttoNazionali: ???? 2??1?? | ?? #Nicolato: «Contento di riniziare. Necessitiamo di allargare la rosa» #TuttoNazionali #Italia #ItaliaU21… - TuttoNazionali : ???? 2??1?? | ?? #Nicolato: «Contento di riniziare. Necessitiamo di allargare la rosa» #TuttoNazionali #Italia… - RaiSport : #Nicolato: “Con la Slovenia sperimenteremo, contro la Svezia i più in forma” #LaDS @Vivo_Azzurro #U21EURO - TuttoPisa : Grande soddisfazione per il Pisa SC e per il difensore Marco Varnier che è stato convocato dal CT dell'Under 21 ita… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Under 21, #Nicolato scommette su 10 novità: ci sono anche Esposito e #Raspadori -