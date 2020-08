Una Vita anticipazioni spagnole: Lolita ha una malattia incurabile (Di lunedì 31 agosto 2020) Brutte notizia dalla Spagna: Lolita in Una Vita ha una malattia incurabile. Le anticipazioni spagnole annunciano che Antonito e le persone vicine alla Casado scoprono questa triste realtà. I telespettatori spagnoli, nelle prossime puntate, vedranno Lolita ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi. Il tutto accade quando Aurelio e Natalia Quesada mettono in crisi il … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

chetempochefa : Tocca ai più giovani passarsi tra loro una parola d’ordine, quella di un sacrificio coraggioso, di essere, finché n… - matteorenzi : Era una vita che non facevo una vasca con gli amici fino a piazza del Campo. Ma che splendore che è #Siena? E se lo… - repubblica : Vicino a Lucca il laboratorio che ricicla gli oggetti e dà agli immigrati una seconda vita - ArmyRenzi : RT @ArmyRenzi: I fiori accompagnano sempre una emozione.Riceverli e donarli è un gesto ricco di significati:la Strelitzia reginae,uccello d… - Max_Alle : RT @giuliaselvaggi2: Accade che sei quasi in Italia, che ti stanno soccorrendo,che l'incubo del passato sta per lasciare il posto al sogno… -