Una vita anticipazioni: Rosina scopre la verità sulla storia tra Liberto e Genoveva? (Di lunedì 31 agosto 2020) A quanto pare il piano di Genoveva sta andando a gonfie vele. Il matrimonio tra Liberto e Rosina è distrutto e anche questa famiglia sta pagando le conseguenze per non aver voluto aiutare Samuel…Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 1 settembre 2020? Il nuovo mese si apre con i dubbi di Rosina. La donna infatti stava per perdonare Liberto, prima che fosse arrestato e adesso continua a chiedersi se ha davvero fatto la cosa giusta, cacciandolo di casa, e non dandogli subito credito. Ma in realtà le cose si stanno complicando sempre di più. Liberto infatti è stato accusato di aver abusato di Genoveva. Eppure in casa quel giorno c’era anche Casilda che non ha visto nulla di tutto ... Leggi su ultimenotizieflash

