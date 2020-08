Una vita, anticipazioni puntata 2 settembre 2020: Ramon vuole incastrare Alfredo (Di lunedì 31 agosto 2020) Tornano le anticipazioni giornalieri di Una vita, la soap iberica ambientata nel ricco quartiere di Acacias. Il nuovo episodio in onda su Canale 5 nel pomeriggio di mercoledì 2 settembre sarà incentrato su Ramon e sulla sua determinazione a smascherare Alfredo Bryce per la truffa del Banco americano. Per fare ciò, il Palacios non esiterà a chiedere aiuto ad un suo amico giornalista, raccontandogli tutto quanto scoperto sino ad ora sul marito di Genoveva. Riuscirà Ramon a mettere con le spalle al muro il banchiere? anticipazioni Una vita: Ramon riuscirà a smascherare Alfredo? Nel pomeriggio del 2 settembre 2020 su canale 5, andrà in onda ... Leggi su tutto.tv

chetempochefa : Tocca ai più giovani passarsi tra loro una parola d’ordine, quella di un sacrificio coraggioso, di essere, finché n… - matteorenzi : Era una vita che non facevo una vasca con gli amici fino a piazza del Campo. Ma che splendore che è #Siena? E se lo… - repubblica : Vicino a Lucca il laboratorio che ricicla gli oggetti e dà agli immigrati una seconda vita - giustiziera2 : RT @RaffyB_68: Una tragedia si abbatte su una famiglia. #marinadimassa Due sorelline perdono la vita. I genitori donano gli organi delle l… - NadiaCavalera : Questo e non altro è l'etica: 'buone abitudini', l'acquisizione di una condotta che permette agli uomini di decider… -