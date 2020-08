“Un Posto al Sole”: Clara (Imma Pirone), dalle ditta di pulizie alla TV (Di lunedì 31 agosto 2020) La giovane attrice campana, che in “Un Posto al Sole” interpreta la bella e fragile Clara, si è raccontata in un’intervista a “Napoli Today”, parlando della soap e del suo grande sogno, il cinema. Ha conquistato il cuore degli spettatori in poco tempo, Imma Pirone. La “Clara” di “Un Posto al Sole” su Rai 3 è stata premiata di recente con il Golden Stars come migliore attrice di soapArticolo completo: “Un Posto al Sole”: Clara (Imma Pirone), dalle ditta di pulizie alla TV dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

fattoquotidiano : Il posto delle fragole. La startup dei frutti di bosco a chilometro zero fondata a Milano dal bocconiano di nobili… - Internazionale : Nel maggio del 2014 il fotografo italiano Andrea Rocchelli e il giornalista russo Andrej Mironov sono stati uccisi… - 6000sardine : #Sgarbi vieta la #mascherina nel comune di #Sutri multando chi la indossa “senza necessità”... siamo all’assurdo! C… - RosalbaVr46 : @ritadallachiesa Un posto bellissimo..non ho parole.. - bastardo42 : @QueenofSorrow75 Devo imparare a rileggere visto che non posto un tweet corretto dal 76 -

Ultime Notizie dalla rete : “Un Posto Bonafede: “Chi pensa di sostituire Conte è nella fantascienza” Rep