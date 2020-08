Un Posto al Sole, anticipazioni: Niko e Susanna sposi (Di lunedì 31 agosto 2020) Agnese Lorenzini (Susanna) e Sara Ricci (Adele) in Un Posto al Sole Il giorno del matrimonio è finalmente arrivato. Nella puntata di Un Posto al Sole di venerdì 4 settembre assisteremo alle tanto attese nozze tra Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini). Nei prossimi giorni però ad incuriosire il pubblico sarà il riavvicinamento tra una delle coppie storiche della soap, quella composta da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano). I due, infatti, ritroveranno, ma solo per un attimo, l’antica complicità del passato. Di seguito le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre come di consueto alle 20.35 ... Leggi su davidemaggio

