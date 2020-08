Un posto al sole, anticipazioni 2 settembre: Tregara vuole risarcire Clara (Di lunedì 31 agosto 2020) Un posto al sole nei prossimi episodi darà grande spazio alle imminenti nozze tra Niko e Susanna con i due che sembrano provare sensazioni opposte. Tuttavia ci sarà spazio anche per altre storie e nel corso dell’episodio in onda mercoledì 2 agosto, tornerà in auge anche il personaggio di Mariano Tregara. Quest’ultimo in carcere dopo essere stato arrestato grazie a Rossella e Patrizio avrà dei rimorsi di coscienza e penserà di risarcire in qualche modo Clara per tutto il male che le ha fatto. Infine, Filippo e Serena nel bel mezzo della loro complicata separazione, saranno costretti a passare del tempo insieme per la recita di Irene. Un posto al sole, anticipazioni 2 settembre: ... Leggi su tutto.tv

