Un nuovo cane per Tiziano Ferro: “Ho adottato Jake, me lo ha detto Beau” (Di lunedì 31 agosto 2020) Il cantante ha annunciato sui social l’arrivo del quattrozampe, dopo il dolore provato per la scomparsa dell’amico adottato Leggi su lastampa

enpaonlus : Un nuovo cane per Tiziano Ferro: “Ho adottato Jake, me lo ha detto Beau” - repubblica : Tiziano Ferro adotta un nuovo cane: 'Me lo ha detto Beau' - repubblica : Tiziano Ferro adotta un nuovo cane: 'Me lo ha detto Beau' [aggiornamento delle 13:12] - stefani03096974 : RT @Animal_Genocide: Un nuovo cane per Tiziano Ferro: “Ho adottato Jake, me lo ha detto Beau” - MiglianoNunzia : RT @enpaonlus: Un nuovo cane per Tiziano Ferro: “Ho adottato Jake, me lo ha detto Beau” -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo cane Tiziano Ferro adotta un nuovo cane dopo la morte del suo Beau Gazzetta del Sud Scomparsa a Crema: "I resti che ho visto erano di un cane"

Crema (Cremona), 1 settembre 2020 - La ricostruzione è circostanziata. Il tono assolutamente sereno. Luigi Maria Taccani, libero professionista, è uno dei due veterinari che ha esaminato i resti sulla ...

Tiziano Ferro adotta un nuovo cane, Jake: "Me lo ha detto Beau"

Pochi giorni dopo la morte di Beau, il cantante ha deciso di adottare un altro cane, che ha otto anni. "Niente più canile per te", ha scritto su Instagram "Ecco come Jake decise da solo che doveva tor ...

Crema (Cremona), 1 settembre 2020 - La ricostruzione è circostanziata. Il tono assolutamente sereno. Luigi Maria Taccani, libero professionista, è uno dei due veterinari che ha esaminato i resti sulla ...Pochi giorni dopo la morte di Beau, il cantante ha deciso di adottare un altro cane, che ha otto anni. "Niente più canile per te", ha scritto su Instagram "Ecco come Jake decise da solo che doveva tor ...