Ultim’ora, Regionali: positiva al Coronavirus una candidata di Fratelli d’Italia in Campania (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Il Coronavirus piomba sulla elezioni Regionali in Campania. Una candidata di Fratelli d’Italia, Carmen Russo, impegnata nel collegio di Caserta, è risultata positiva. A dare la notizia è la stessa candidata dal profilo fb. Il marito, Pietro Riello, è un medico ed è risultato negativo: da subito sono stati attivati tutti i protocolli. Da giorni il marito si troverebbe già in isolamento in un’altra abitazione. A trasmettere il virus sarebbe stato il figlio di rientro dalla Sardegna. L'articolo Ultim’ora, Regionali: positiva al Coronavirus una candidata di Fratelli d’Italia in ... Leggi su anteprima24

AssoCare : Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie: il nuovo Bonus Covid dopo le elezioni Regionali. #bonuscovid… - thewaterflea : RT @ManlioRosato: ULTIM’ORA: I 2 partiti di maggioranza al governo, anche se non saranno alleati, hanno identificato i 3 punti essenziali… - GiuseppeDAdamo7 : RT @ManlioRosato: ULTIM’ORA: I 2 partiti di maggioranza al governo, anche se non saranno alleati, hanno identificato i 3 punti essenziali… - ManlioRosato : ULTIM’ORA: I 2 partiti di maggioranza al governo, anche se non saranno alleati, hanno identificato i 3 punti esse… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultim’ora Regionali Scuola: Renzi, 'si riparta con test sierologici per tutti' Affaritaliani.it