Ultimi giorni di sole: preservare pelle e capelli e mantenersi al top senza spendere un capitale (Di lunedì 31 agosto 2020) Gli Ultimi scampoli di estate ci regalano ancora la possibilità di prendere – o mantenere – una stupenda abbronzatura. E, se da una parte il colore dorato ci fa apparire più belle, più sane, addirittura più giovani per chi ha oltrepassato i 40, dall’altra c’è il rovescio della medaglia: sappiamo tutti che il sole, nonostante le accortezze, rovina la pelle, accelerandone l’invecchiamento. Cosa fare allora? Fermo restando che prima e durante l’esposizione occorre sempre proteggersi con una crema dal fattore adeguato alla propria pelle, un prezioso aiuto per il viso arriva da “Rose Blossom Glow Facial Oil” di Eclat skin London, un olio viso alla rosa (valore commerciale € 60 per il flacone da 30 ml) rigenerante da usare dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

matteosalvinimi : #Salvini: Ho il dubbio che Conte, per farsi dare i soldi in prestito dall’Europa, abbia dovuto calare le braghe e r… - carlosibilia : Ho sentito oggi Danilo, un Vigile del Fuoco del comando di #Verona che la scorsa notte ha rischiato la propria vita… - chetempochefa : 'Quindici giorni fa ha squillato il telefono ed era il mio medico. Ho pensato: ci risiamo. Ho immaginato che dovess… - Fracal971 : RT @notrealsebaros: Azzardo: dato che Diaz prenderà il posto di Bonaventura non mi stupirei negli ultimi giorni di mercato, quelli delle fa… - notrealsebaros : Azzardo: dato che Diaz prenderà il posto di Bonaventura non mi stupirei negli ultimi giorni di mercato, quelli dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi giorni Gli "ultimi giorni del corallo buono" Varesenews Scuola, il Ministro Azzolina Scrive al personale scolastico: “siate fieri del lavoro fin qui svolto”

Attualità – Con una lettera indirizzata ai Dirigenti scolastici ai Direttori dei servizi generali e amministrativi, a tutti i Docenti delle istituzioni scolastiche italiane a tutto il Personale scolas ...

i numeri dell’epidemia

Prosegue il calo dei contagi da coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L'incremento delle ultime 24 ore è stato di 996, rispetto ai 1.365 di ieri (e i 1.444 il 29 agosto). Sale, invece, il ...

Attualità – Con una lettera indirizzata ai Dirigenti scolastici ai Direttori dei servizi generali e amministrativi, a tutti i Docenti delle istituzioni scolastiche italiane a tutto il Personale scolas ...Prosegue il calo dei contagi da coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L'incremento delle ultime 24 ore è stato di 996, rispetto ai 1.365 di ieri (e i 1.444 il 29 agosto). Sale, invece, il ...