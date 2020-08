“Ultimi giorni di relax”. Anna Tatangelo saluta l’estate e scatta l’ovazione (Di lunedì 31 agosto 2020) Qualche giorno fa Gigi D’Alessio è diventato di nuovo nonno e il commento di Anna Tatangelo ha subito riacceso i riflettori sulla storia d’amore, finita da tempo, tra i due cantanti. La settimana scorsa è nata la piccola Sofia di Sofia, figlia di Claudio, a sua volta figlio dell’artista e che ha annunciato la nascita della bambina postando su Instagram uno scatto. “Oggi è il giorno in cui le lacrime bagnano un sorriso grande come la luna. Benvenuta Amore mio, benvenuta Sofia D’Alessio”, ha scritto. E tra i tanti ‘cuoricini’ piovuti sotto al post, puntuali sono arrivati anche quelli di che nonostante abbia chiuso la lunghissima relazione con Gigi , non ha mancato di manifestare affetto e vicinanza per la nascita di Sofia, che lo ha reso nonno per la seconda volta. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine

carlosibilia : Ho sentito oggi Danilo, un Vigile del Fuoco del comando di #Verona che la scorsa notte ha rischiato la propria vita… - chetempochefa : 'Quindici giorni fa ha squillato il telefono ed era il mio medico. Ho pensato: ci risiamo. Ho immaginato che dovess… - tancredipalmeri : BOMBA! Messi ha contattato Guardiola negli ultimi giorni secondo Radio Catalunya - bicidiario : RT @MMmarco0: Negli ultimi 3 giorni in Spagna si sono registrati: - 23.572 casi - 83 morti Nelle ultime 24 ore ci sono stati 750 nuovi ri… - _laundress : RT @amaricord: Ultimi giorni di agosto e adesso possiamo dirlo con certezza: che estate di merda -

Ultime Notizie dalla rete : “Ultimi giorni Gli esperti sulla scuola: “Mascherina sempre per chi è alle superiori” Rep