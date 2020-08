Ultime Notizie Roma del 31-08-2020 ore 14:10 (Di lunedì 31 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale è ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Mattarella una scuola risorsa decisiva per il futuro della comunità il Presidente della Repubblica ricorda il centocinquantesimo anniversario della nascita di Maria Montessori Conte diceria delle scuole nostra priorità e sulla scuola di Maria Montessori abbiamo chiesto un commento a Giulio bacosi giurista e magistrato presidente di democrazia nelle regole sono come si è aggiornato anche il presidente Mattarella nasceva le due trecce Maria Montessori una vita spesa per l’insegnamento e per i giovani moriva il 6 maggio 1952 dei Paesi Bassi quando era già in vigore la nostra carta costituzionale secondo il cui articolo 34 esce la scuola è aperta a tutti l’istruzioneimpartita per almeno otto anni è obbligatoria ... Leggi su romadailynews

