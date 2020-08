Uffizi, tre capolavori a Ravenna: per celebrare Dante nel settimo centenario della morte (Di lunedì 31 agosto 2020) Si tratta di due capolavori della pittura medievale, il celebre Polittico di Badia di Giotto e il San Francesco riceve le Stimmate del Maestro della Croce 434, e di una tela del 1854 di Annibale Gatti, Dante in esilio. Sono opere custodite nella Galleria degli Uffizi e concesse in prestito in occasione del Settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri Leggi su firenzepost

