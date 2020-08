Ufficiale: Roma, ecco Mkhitaryan a titolo definitivo (Di lunedì 31 agosto 2020) A comunicarlo per prima è stato l’Arsenal, che pochi minuti fa ha reso noto il trasferimento a titolo definitivo di Mkhitaryan alla Roma, dopo una stagione in prestito. Centrocampista armeno classe ’89, Mkhitaryan nella scorsa annata ha collezionato 22 presenze e nove reti. I gunners lo hanno salutato così: “Grazie e buona fortuna con la Roma”. Thank you, @HenrikhMkh And good luck with @ASRomaEN — Arsenal (@Arsenal) August 31, 2020 Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

