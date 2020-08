UFFICIALE: Ibrahimovic rinnova col Milan fino al 2021 (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo una trattativa estenuante durata quasi un mese, il Milan ha ufficialmente comunicato il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che era tornato in rossonero a gennaio di quest’anno, ha esteso il proprio contratto fino al 30 giugno 2021 e guadagnerà sette milioni di euro netti. Felicità e sospiro di sollievo in casa rossonero: il rinnovo dello svedese era imprescindibile per Stefano Pioli. In attesa dell’ufficialità di Tonali (visite mediche previste per giovedì), Maldini e Massara risolvono così la questione più delicata del mercato Milanista. Il comunicato “AC Milan è lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimović estendendo il sodalizio ... Leggi su sport.periodicodaily

DiMarzio : #Milan, ufficiale il rinnovo di #Ibrahimovic: l'annuncio del club - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Milan, il ritorno di Ibrahimovic. Lo svedese ha firmato fino al 2021 - Eurosport_IT : UFFICIALE ?? Zlatan #Ibrahimovic rinnova con il @acmilan fino al 2021, maglia numero 11 e contratto da 7 milioni ???… - khalil_diop_17 : RT @DiMarzio: #Milan, ufficiale il rinnovo di #Ibrahimovic: l'annuncio del club - JohSogos : RT @SkySport: Ibra è del Milan: ora è ufficiale E sui social conferma il numero di maglia ?? -