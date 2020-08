UFFICIALE, ecco la nuova maglia della Nazionale italiana [FOTO] (Di lunedì 31 agosto 2020) Quest’anno è la Nazionale ad aprire la nuova stagione. Con la Serie A che, finendo tardi, inizierà a fine settembre, sono gli azzurri di Mancini ad inaugurare la nuova annata dopo lunghi mesi di stop e un Europeo posticipato alla prossima estate. Le due gare di Nations League di Bonucci e compagni saranno anche l’occasione per sfoggiare le nuove maglie prodotte da Puma. “PUMA presenta oggi il nuovo Home kit della Nazionale italiana di calcio – si legge sul sito della FIGC – che trae ispirazione dal Rinascimento italiano con l’ambizione di un futuro vincente. La nuova maglia mantiene il design Crafted by Culture, già utilizzato per le maglie Away e Renaissance, con un nuovo ... Leggi su calcioweb.eu

Novità importanti per il club di seconda categoria che comunica il cambio in panchina: pronta la presentazione del nuovo allenatore Manca poco alla ripresa del calcio giocato, con i club che lentament ...

CoopVoce supera Kena e Very Mobile con la ChiamaTutti e con 20GB in regalo

Secondo quanto riportato l’ascesa di CoopVoce starebbe facendo pensare al gestore di compiere un grande passo nel mondo della telefonia. L’azienda infatti vorrebbe formalizzare presto le pratiche per ...

