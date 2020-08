Ufficiale a Castel di Sangro: solo la conduttrice positiva al covid 19. Gli altri tre giornalisti no (Di lunedì 31 agosto 2020) Arrivano buone notizie dal ritiro del Napoli di Castel di Sangro. Soltanto la conduttrice è risultata positiva al covid-19, dopo tampone effettuato dall’Asl de L’Aquila. Gli altri tre, che lavoravano a stretto contatto con lei, sono risultati negativi. Così comunica il sindaco di Castel di Sangro. Il temuto contagio non c’è stato. Ovviamente per la conduttrice proseguirà l’isolamento. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

