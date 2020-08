Tutti i premi per gli Mtv Video Music Awards 2020 (Di lunedì 31 agosto 2020) (foto: Getty Images)In un momento estremamente delicato per il mondo dello spettacolo e soprattutto per le manifestazioni dal vivo, Mtv ha deciso di organizzare ugualmente i suoi Video Music Awards, uno degli eventi più importanti della scena Musicale americana e internazionale. Per far fronte all’emergenza legata al coronavirus, lo show ha rinunciato alla sua location indoor, inizialmente prevista al Barclays Center di New York, preferendo diversi luoghi all’aperto disseminati per la città, fra cui lo zoo del Bronx. A condurre l’attrice e cantante Keke Palmer, che ha lanciato i Video delle varie esibizioni e delle varie premiazioni, svoltesi appunto in vari punti di New York oppure direttamente dalla casa degli artisti. Fra le performance della serata si ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Tutti premi Dall'estremo oriente il vincitore di Concorto 2020: tutti i premi piacenzasera.it VMA 2020, Lady Gaga trionfa e chiede a tutti di mettere la mascherina. Dalle proteste alle esibizioni eccentriche, ecco i momenti più iconici

“Stay safe, proteggetevi – ha detto ritirando i premi – e indossate la mascherina. So che sembro un disco rotto nel ripetervelo, ma è un segno di rispetto“. Poi ha dedicato il TriCon Award a tutti i ...

Lamezia, il reggino Kram vince il “Calabria Fest tutta italiana”: le Vibrazioni chiudono l'edizione 2020

Lamezia Terme - Il giovane musicista e cantautore Kram di Reggio Calabria, vero nome Rosario Canale, ad aver vinto l’edizione 2020 del “Calabria Fest Tutta Italiana”, il Festival della Nuova Musica It ...

