Turista di Reggio Calabria positivo al Coronavirus dopo una vacanza a Taormina (Di lunedì 31 agosto 2020) Un Turista 30enne è risultato positivo al Covid al suo ritorno in Calabria dopo una vacanza in Sicilia . Nei giorni scorsi il giovane, originario della zona di Reggio Calabria, era stato a Taormina e... Leggi su feedpress.me

In questi ultimi 3 – 4 giorni la costante canicola di 40° si è fatta più insopportabile, perché nelle case dei Reggini, adesso, non arriva più un goccio d’acqua neanche di giorno: tutta la città è ...

