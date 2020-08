Truffa per mestiere: tre anni a un medico (Di lunedì 31 agosto 2020) Il dottore, che esercitava a Ginevra e Montreux, aveva indebitamente fatturato 2.8 milioni di franchi alla cassa malati. Leggi su media.tio.ch

davidealgebris : Navigator. Più grande truffa Italiana. Era ovvio. Pensata da un Bibitaro. Dramma è che più 500 mila donne e giovani… - Capezzone : +Oggi su @LaVeritaWeb+ Un anno fa, con @matteosalvinimi ministro, ogni giorno c’era un predicozzo Ue contro l’Itali… - Jenni79430950 : RT @Fabio64356227: @BelpietroTweet meglio di quelle fatte dalla vostra amica leghista... ex presidente della camera dei deputati... una tru… - 1GROSSI : @Casellabooksweb ho 67 anni, sto pagando tasse da quando ne ho 14,non credo in questa truffa sanitaria,quindi secon… - Claudio12792908 : @TarroGiulio La gente non si rende conto che i morti son morti per altre patologie ma li classificavano morti di co… -