Tre navi quarantena verso la Sicilia. Tragedia al largo di Crotone, 3 morti (Di lunedì 31 agosto 2020) Tre morti nell'esplosione di un veliero con 21 migranti al largo di Crotone mentre erano in corso le operazioni di trasbordo. A Lampedusa l'hotspot è al collasso: atteso per stasera l'arrivo della ... Leggi su tg.la7

Tg1Raiofficial : Tragedia dell'immigrazione al largo di Crotone. Durante le operazioni di salvataggio, un veliero con 34 migranti a… - Giampao62096071 : RT @CR73Arezzo: Mentre gli italiani vanno alla Caritas per mangiare, le aziende chiudono o licenziano, il Viminale comunica che altre tre… - aspettaaspetta : RT @CR73Arezzo: Mentre gli italiani vanno alla Caritas per mangiare, le aziende chiudono o licenziano, il Viminale comunica che altre tre… - lpmichela : RT @07Emmedi: problemi per il sovraccarico di clandestini a Lampedusa? Conte li risolve con altre tre navi quarantena, in aggiunta alle du… - marcomorini72 : RT @francescatotolo: Comunicato del Viminale: in arrivo altre tre navi per la #quarantena dei #migranti a spese dei contribuenti italiani.… -