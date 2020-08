“Trasportiamo i migranti sulle navi Costa Crociere, loro sono il futuro”. L’ennesima sparata di Toscani (Di lunedì 31 agosto 2020) Fano, 30 ago – Quando parla, di solito è per spararle grosse, anche se una delle ultime volte spararla grossa gli è Costato caro. E nemmeno questa volta si è smentito Oliviero Toscani, ex fotografo dell’impero Benetton che ormai apre la bocca solo per tirare bordate immigrazioniste – tutte dal medesimo sapore: di boutade per far parlare di sé quel quarto d’ora, per poi risprofondare nell’oblio. Fino alla prossima sparata. Così Toscani, intervistato a margine della presentazione del suo ultimo libro Caro Avedon al Passaggi Festival di Fano, non ha perso l’occasione di zompare a pié pari sul barcone – è proprio il caso di dirlo – mediatico che plaude all’ultima iniziativa di Banksy; e giù lodi sperticate alla ... Leggi su ilprimatonazionale

KwisatzHaderac0 : RT @IlPrimatoN: Il fotografo plaude all'iniziativa portata avanti da Banksy: «Mi dispiace non avere abbastanza soldi per finanziare una nav… - nhpaolocastelli : RT @IlPrimatoN: Il fotografo plaude all'iniziativa portata avanti da Banksy: «Mi dispiace non avere abbastanza soldi per finanziare una nav… - AcciaioMario : RT @IlPrimatoN: Il fotografo plaude all'iniziativa portata avanti da Banksy: «Mi dispiace non avere abbastanza soldi per finanziare una nav… - IlPrimatoN : Il fotografo plaude all'iniziativa portata avanti da Banksy: «Mi dispiace non avere abbastanza soldi per finanziare… - Gandalf1948 : Toglietegli il fiasco! “Trasportiamo i migranti sulle navi Costa Crociere, loro sono il futuro”. L’ennesima sparat… -

Ultime Notizie dalla rete : “Trasportiamo migranti