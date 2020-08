Tour de France, tappa all’australiano Caleb Ewan. In giallo sempre Alaphilippe (Di lunedì 31 agosto 2020) Nella terza tappa del Tour de France, successo al termine di una grande volata del velocista australiano della Lotto-Soudal Caleb Ewan, bravo a rimontare l'irlandese Sam Bennett (Deceuninck) e a beffarlo sulla linea del traguardo. Terzo posto per Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling). La tappa è stata segnata dalla fuga, durata più di due ore, di Jerome Cousin della Total Direct Energie, e dalla caduta di Anthony Perez della Cofidis: il leader virtuale della classifica dei Gpm ha riportato la frattura della clavicola sinistra. Julian Alaphilippe ancora in maglia gialla. Tour de France, tappa all’australiano Caleb Ewan. In giallo sempre ... Leggi su itasportpress

