Tour de France 2020, terza tappa: vince Ewan, mentre Sagan riconquista la maglia verde (Di lunedì 31 agosto 2020) La terza tappa del Tour de France 2020, 198 km da Nizza a Sisteron lungo la Route Napoleon, ha registrato la quarta vittoria in carriera alla Grande Boucle di Caleb Ewan (Lotto Soudal). Lo sprinter dagli occhi a mandorla, ereditati dalla madre coreana, ha primeggiato in modo enfatico, rimontando negli ultimi metri il campione d’Irlanda Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), rimasto troppo a lungo esposto al vento contrario che soffiava sulla dirittura d’arrivo. Il campione d’Italia e d’Europa Giacomo Nizzolo (NTT) ha conquistato la terza moneta, regalando così ai colori azzurri la prima piccola soddisfazione a questo Tour. La tappa è stata caratterizzata dalla fuga di tre transalpini: Benoit Cosnefroy ... Leggi su tpi

Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - paolopicone70 : Tour de France: l'australiano Caleb Ewan conquista la terza tappa in volata sulla Nizza-Sisteron… - ilfoglio_it : Far conti di watt e di calorie non è affare di chi il ciclismo lo vede da bordo strada o dal divano. Per questo a q… - infoitsport : Tour de France 2020, Julian Alaphilippe: “Mi mancava questa sensazione. La dedico a mio padre” - OA_Sport : Tour de France 2020, la vittoria tattica di Caleb Ewan. Scelta di tempo perfetta con il vento contrario -