Tour de France 2020, oggi la terza tappa: Nizza-Sisteron (198 km) (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Tour de France 2020 oggi, lunedì 31 agosto 2020, lascia Nizza con la terza tappa che si concluderà a Sisteron dopo 198 chilometri di corsa. Ad essere protagonisti, molto probabilmente, saranno i velocisti anche se il percorso sarà vallonato e con 4 Gpm. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla tappa di oggi. Il percorso Nei primi 100 chilometri non c’è pianura, si salirà sul Col di Pillon (8 chilometri al 5.4 per cento), sul Col de la Faye (5.3 chilometri al 4.8 per cento) e sul Col de Leques (6.9 chilometri al 5.4 per cento). Salite ravvicinate che consentiranno una fuga ma non faranno selezione tra i velocisti. La seconda parte di ... Leggi su tpi

