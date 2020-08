Totti: "Sono geloso di mia figlia Chanel, lei è mia" (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo le polemiche per la copertina del settimanale Gente, dove campeggiava la fotografia di Chanel Totti in costume da bagno con il papà Francesco Totti, oggi si torna a parlare della 13enne per una battuta pronunciata nel corso di una diretta Instagram proprio dall'ex capitano della Roma. La frase è arrivata dopo che un follower, tale Pietro, a rivolto all'indirizzo della figlia di Totti e Ilary Blasi alcuni complimenti, giudicati evidentemente eccessivi dall'ex numero 10 della società giallorossa. Non a caso, tra il serio e il faceto, Totti ha invitato il ragazzo a non continuare perché molto geloso della figlia: 31 agosto 2020 15:38. Leggi su blogo

