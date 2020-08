Tonali, il ragazzino che tifava Milan: a 12 anni derideva l’Inter e postava il piccolo Lucio e… Belen [FOTO] (Di lunedì 31 agosto 2020) Brescia e Milan hanno chiuso nelle scorse ore l’affare Tonali, con il centrocampista che arriverà in rossonero in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il calciatore effettuerà le visite mediche nella giornata di giovedì e firmerà un quinquennale con il Diavolo venerdì. Il Milan ha beffato l’Inter, che sembrava in vantaggio sul calciatore, mentre i rossoneri hanno lavorato sottotraccia e hanno fatto leva sul gradimento del centrocampista, da sempre tifoso del Milan. Non solo. Nel passato di Tonali emergono “scheletri nell’armadio”. Post a deridere l’Inter e la Juve, contro la scuola (non particolarmente amata) e qualche comportamento tipico dei ragazzini. D’altronde i messaggi incriminati risalgono al 2012, anno in ... Leggi su calcioweb.eu

