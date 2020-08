Tonali al Milan, scheletro sempre più italiano per i rossoneri: il nuovo 11 di Pioli [FOTOGALLERY] (Di lunedì 31 agosto 2020) Sandro Tonali può considerarsi un nuovo calciatore del Milan, anche se manca ancora l’ufficialità. Il centrocampista classe 2000 andrebbe a rinforzare la mediana di Pioli, aggiungendo talento e quantità. Ma potrebbe non essere l’unico rinforzo in quella zona del campo. I rossoneri, infatti, non hanno mollato la pista Bakayoko. Maldini lavora al ritorno del centrocampista francese per consegnare nelle mani del tecnico emiliano un reparto di tutto rispetto e comunque molto giovane. Si va dal 20enne Tonali al 24enne Kessié, dal 23enne Bennacer al 21enne Pobega, esploso al Pordenone. A loro si potrebbe aggiungere presto il 26enne Bakayoko. Un Milan che riparte da un’ossatura italiana Non solo qualità e ... Leggi su calcioweb.eu

