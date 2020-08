Tlc: nasce Fibercop, firma memorandum Tim-Cdp primo passo verso rete unica /Adnkronos (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Via libera del Cda di Tim all'accordo con Kkr Infrastructure e Fastweb che prevede la costituzione di Fibercop, la NewCo in cui verranno conferite la rete secondaria di Tim (dall'armadio di strada alle abitazioni dei clienti) e la rete in fibra sviluppata da FlashFiber, la joint-venture partecipata da Tim (80%) e Fastweb (20%). Ma non solo. Con l'approvazione da parte del board di Tim della lettera d'intenti con Cdp Equity in vista del progetto di costituzione di una società della rete unica nazionale con la successiva fusione con Open Fiber si compie "una grande, enorme, novità" di portata storica. In Fibercop, KKr Infrastructure avrà il 37,5% del capitale sociale (Tim ha accettato l'offerta vincolante di 1,8 mld) mentre ... Leggi su iltempo

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Via libera del Cda di Tim all'accordo con Kkr Infrastructure e Fastweb che prevede la costituzione di FiberCop, la NewCo in cui verranno conferite la rete secondaria di Tim ...

Primo passo per progetto rete unica: via libera da cda Tim e Cdp ad intesa

31 agosto 2020 Giornata cruciale per il progetto di un'unica società della rete di tlc che ha l'obiettivo di portare la banda ultra larga nelle case degli italiani, con l'ok dai Cda di Tim e Cdp Via l ...

