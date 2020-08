Tiziano Ferro, dopo l’addio a Beau, adotta un altro cane: «Caro Jack, basta canile per te» (Di lunedì 31 agosto 2020) Il dolore per la scomparsa dell’amato cane Beau, Tiziano Ferro lo sente ancora. Ed è proprio per questo che ha deciso di portare a casa un altro cane adulto abbandonato. «Ecco come Jake ha deciso da solo che doveva tornare a casa con noi. La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo», spiega il cantante, condividendo un video di lui abbracciato a Jake, nel momento in cui ha deciso di adottarlo. Leggi su vanityfair

repubblica : Tiziano Ferro adotta un nuovo cane: 'Me lo ha detto Beau' - enpaonlus : Un nuovo cane per Tiziano Ferro: “Ho adottato Jake, me lo ha detto Beau” - repubblica : Tiziano Ferro adotta un nuovo cane: 'Me lo ha detto Beau' [aggiornamento delle 13:12] - rubenslulli : RT @Rita27546: Tiziano Ferro prende un altro cane: 'Me lo ha detto Beau' - Verissimo | Mediaset Play - silviofratini : RT @enpaonlus: Un nuovo cane per Tiziano Ferro: “Ho adottato Jake, me lo ha detto Beau” -