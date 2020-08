Tiziano Ferro adotta un altro cane dopo la morte di Beau: 'Dovevo dare un senso alla sua scomparsa' (Di lunedì 31 agosto 2020) Il cane operato d'urgenza, Tiziano Ferro lo rivede e scoppia in lacrime: il video commuove il web 27 agosto 2020 Tiziano Ferro adotta due cani e li strappa al canile: il video dell'arrivo a casa è ... Leggi su today

repubblica : Tiziano Ferro adotta un nuovo cane: 'Me lo ha detto Beau' - Corriere : Morto Beau, il cane adottato da Tiziano Ferro e dal marito Victor - HuffPostItalia : 'Beau non ce l'ha fatta': muore il cane di Tiziano Ferro - RepSpettacoli : Tiziano Ferro adotta un nuovo cane: 'Me lo ha detto Beau' - Marlenetica : RT @repubblica: Tiziano Ferro adotta un nuovo cane: 'Me lo ha detto Beau' -