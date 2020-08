**Tim: concluso Cda su progetto FiberCop** (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Si è concluso pochi minuti fa il Cda di Tim che era iniziato intorno alle 16. Sul tavolo c'era il progetto FiberCop, la società a cui verrà conferita la rete 'secondaria' e alla quale parteciperà il fondo Kkr e Fastweb. Il Cda del gruppo tlc dovrebbe avere anche esaminato il Memorandum d'intesa con Cdp che successivamente dovrebbe portare a una società unica della rete con il conferimento della rete di Open Fiber, la società controllata al 50% da Cdp e al 50% da Enel. Il percorso è comunque ancora tutto da costruire e il memorandum tra Tim e Cdp dovrebbe limitarsi solo a definire i principi. Leggi su liberoquotidiano

