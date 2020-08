TikTok, niente vendita ad aziende USA senza l’approvazione del governo cinese (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo i sospetti da parte del governo statunitense riguardo alle pratiche di raccolta dati da parte di TikTok, app social particolarmente popolare tra i giovanissimi, e la conseguente minaccia da parte del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di vietare l’app negli Stati Uniti se l’attività non sarà ceduta a una società statunitense, la situazione sembra destinata a complicarsi ulteriormente. Secondo l’ultimo report reso noto da Bloomberg, il governo cinese avrebbe infatti imposto nuove restrizioni all’esportazione di tecnologie di intelligenza artificiale che imporrebbero a ByteDance, proprietaria di TikTok, di chiedere l’approvazione del governo cinese prima di poter cedere le operazioni statunitensi di ... Leggi su ilfattoquotidiano

