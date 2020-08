Thiago Silva, l’agente rivela: “Leonardo lo ha scaricato due mesi fa ma poi ha provato a trattenerlo” (Di lunedì 31 agosto 2020) Thiago Silva ha iniziato una nuova avventura della propria carriera. Il difensore brasiliano ha firmato ufficialmente con il Chelsea nelle scorse ore, ma sul suo addio al Paris Saint-Germain sono ancora tante le notizie. L'ultima è stata rivelata dall'agente del calciatore Paulo Tonietto ai microfoni de L'Equipe.Thiago Silva: Leonardo è tornato sui suoi passi ma...caption id="attachment 942919" align="alignnone" width="758" Thiago Silva (Getty Images)/caption"Non sperava più di restare al Psg perché Leonardo gli aveva detto due mesi fa che non voleva prolungare il suo contratto", ha raccontato l'agente di Thiago Silva. "Ma martedì scorso Leonardo lo ha chiamato e ha parlato della ... Leggi su itasportpress

