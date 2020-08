“They Don’t Care About Us” – Spike Lee condivide la nuova versione del video (Di lunedì 31 agosto 2020) Spike Lee ha condiviso una nuova versione del video di “They Don’t Care About Us” di Michael Jackson per celebrare quello che sarebbe stato il 62 ° compleanno della star. L’acclamato regista era dietro la telecamera per i due video originali della traccia: uno girato in Brasile e un altro ambientato in una prigione. They Don’t Care About Us– Il nuovo video di Spike Lee Le nuove immagini incorporano filmati delle proteste di Black Lives Matter del 2020 provenienti da luoghi di tutto il mondo, tra cui Rio De Janeiro, Helsinki, Atlanta, Città del Capo e altri. Scene che si mescolano ad alcune clip del video originali. In una ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

