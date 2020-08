The Witcher Blood Origin, il prequel della serie di Netflix, vedrà la presenza di Jason Momoa? (Di lunedì 31 agosto 2020) The Witcher Blood Origin è il prequel della serie The Witcher di Netflix che è stato annunciato pochi mesi fa e che si svolgerà in "un mondo elfico" 1.200 anni prima degli eventi di The Witcher. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni, tra gli attori potrebbe anche esserci Jason Momoa, il Khal Drogo de Il Trono di Space e colui che ha interpretato Aquaman.Secondo le voci, Momoa potrebbe impersonare proprio il primo Witcher. Del resto, come spiega Declan de Barra, scrittore e produttore della serie TV: "Sono sempre stato affascinato dall'ascesa e dalla caduta delle civiltà. Quanto vaste aree di conoscenza si ... Leggi su eurogamer

