The Hater, la recensione del film Netflix: l’odio corre su Facebook (Di lunedì 31 agosto 2020) La recensione di The Hater, il film Netflix di Jan Komasa: un agghiacciante ritratto del lato oscuro dei social network in un dramma psicologico con venature da thriller. Nel 2011 il regista polacco Jan Komasa realizzava il suo primo film di finzione, Suicide Room, in cui metteva in scena il cyberbullismo e le insidie dei social network assumendo la prospettiva di un adolescente omosessuale. È una doverosa premessa alla nostra recensione di The Hater, dal momento che il quarto lungometraggio di Komasa (escludendo due documentari) è stato definito come uno spin-off della sua opera d'esordio: fra le due pellicole esistono effettivamente dei legami narrativi, ma ciò non toglie che The Hater, distribuito su Netflix, ... Leggi su movieplayer

Una problematicità che The Hater prende di petto attraverso la parabola di Tomasz Giemza, studente di legge di estrazione proletaria, espulso dalla facoltà a causa di un plagio e determinato a riscatt ...

