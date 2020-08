Tg Politico Parlamentare, edizione del 31 agosto 2020 (Di lunedì 31 agosto 2020) SCUOLA, LEZIONI ONLINE IN CASO DI CHIUSURE Leggi su dire

Antonello Cracolici (PD): "Presentato all'Ars un disegno di legge sulla riforma del settore forestale".

“Oggi più che mai è necessario un progetto di riforma del settore forestale in Sicilia che preveda una razionalizzazione del lavoro per i circa 20 mila addetti del settore, con turnazioni che coprano ...

Referendum, Di Maio: M5s pronto a votare subito legge elettorale

Roma, 31 ago. (askanews) - Con il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari "abbiamo la possibilità di portare a casa una riforma epocale che riporterà l'Italia alla normalità". E per quanto ...

