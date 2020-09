Tesla, la spy-story del cyberattacco sventato: un milione di dollari al dipendente della Gigafactory (Di lunedì 31 agosto 2020) Il lavoratore ha rifiutato l'offerta del 27enne russo Egor Igorevich Kriuchkov, mettendo l’Fbi sulle sue tracce: l'uomo è stato arrestato mentre tentava di lasciare gli Stati Uniti. Nel mirino la rete dell’impianto nel Nevada e dell’intero colosso, da penetrare per sottrarre i... Leggi su repubblica

La Redwood Materials di JB Straubel, già CTO della Casa e consulente di Musk, ha già iniziato a lavorare con la Gigafactory in Nevada ...Intorno al più importante di questi stabilimenti, quello appunto in Nevada nei pressi di Reno, ha rischiato di consumarsi una delle operazioni di hacking più devastanti della storia. In una vicenda da ...