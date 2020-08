“Terapie sub-intensive quasi esaurite”. Coronavirus Italia, l’appello dell’ospedale: è allarme contagi (Di lunedì 31 agosto 2020) Secondo il bollettino quotidiano pubblicato dalla Regione e dal ministero della Salute, con 270 nuovi positivi la Campania è la prima in Italia per contagi. la regione precede la Lombardia, la regione più colpita dal virus. Zero decessi nello stesso report, 6.729 i tamponi condotti nelle ultime 24 ore per un totale di 413.478 dall’inizio dell’emergenza, 16 guariti su un totale di 4.412 (4.407 completamente guariti e 5 clinicamente guariti, in attesa dei due tamponi consecutivi che possano certificare la completa guarigione). Ieri i tamponi condotti erano stati 4.359. Il bollettino specifica che 125 dei nuovi casi sono di rientro da fuori Regione (58 dalla Sardegna e 67 da Paesi esteri). La Repubblica Napoli riporta l’allarme del principale centro per le malattie infettive della Regione, l’ospedale ... Leggi su caffeinamagazine

