Tenuità del fatto: non è applicabile al padre che ha omesso di versare il mantenimento (Di lunedì 31 agosto 2020) Non può essere applicata la non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti del padre che non ha versato il mantenimento ai figli per diversi mesi. Così ha stabilito la sesta sezione penale della Cassazione, con la recentissima sentenza n.22523/2020. Il caso era stato giudicato in primo grado dal tribunale di Ravenna il quale … L'articolo Tenuità del fatto: non è applicabile al padre che ha omesso di versare il mantenimento Leggi su dailynews24

